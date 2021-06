Festival Hrady CZ proběhne v odlehčené verzi

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ hlásí návrat k normálnímu životu a letos se jeho šestnáctý ročník v odlehčené verzi Hrady CZ Light představí v prostředí malebných hradů jednou na Moravě a podruhé v Čechách na konci léta. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna v Hradci nad Moravicí a prázdniny uzavřou o víkendu 27. a 28. srpna na Bezdězu. Návštěvníci se mohou těšit na špičku tuzemské hudební scény v čele s kapelami a interprety, jako jsou Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21, No Name, Pokáč nebo Visací zámek. Návštěvy hradů Hradec nad Moravicí a Bezděz budou v rámci vstupenky zdarma. Do 30. června je možné zakoupit vstupenky na Hrady CZ Light v předprodeji za zvýhodněnou cenu.