Festival Blues Alive se letos konat nebude

Letošní ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, který se měl konat od 12. do 14. listopadu v Šumperku, je bohužel z důvodu koronavirových opatření a celkové epidemické situace zrušen.

„Je nám to moc líto, dlouho jsme doufali, že letošní - opět vyprodaný - ročník uspořádáme. Vymysleli jsme i novou podobu, která by festival za restrikcí platných v září umožnila. Bohužel se ale situace s pandemií zhoršuje a vládní opatření se neustále zpřísňují. I když jsme plánovali veškerá možná hygienická opatření, cítíme, že by bylo nezodpovědné nyní hazardovat se zdravím návštěvníků, účinkujících i technického personálu. Zároveň nám nejistota ohledně délky současného zákazu kulturních akcí neumožňuje festival připravit tak, aby splňoval naše přísná kritéria,“ vysvětluje ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.