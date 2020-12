Diváci si vybrali Vlastníky a dokument V síti

Rok 2020 byl na streamovací platformě DAFilms ve znamení rekordního diváckého zájmu. Do tradičního předvánočního programu Best of DAFilms byly zařazeny nejoblíbenější snímky, které portál uvedl letos v online premiéře. Diváckým hitem mezi hranými filmy se stali Vlastníci, mezi českými dokumenty snímek V síti a ze zahraničních Země medu. Přehlídku nejsledovanějších filmů doplňuje každoroční ocenění Doc Alliance Selection Award, jež ředitelé sedmi evropských dokumentárních festivalů udělili portugalskému dílu Duchové: Dlouhá cesta domů.