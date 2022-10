Das Filmfest zahájí příběh poslední popravy

Součástí 16. ročníku festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest, který od 20, října nabízí nejaktuálnější tvorbu německy mluvících zemí, je samostatná retrospektiva děl Rainera Wernera Fassbindera. Přehlídku zahájí v pražském kině Lucerna historické drama Střela zblízka, inspirované životem Wernera Teskeho, posledního vězně popraveného v bývalé NDR. Das Filmfest se koná do 26. října v pražských kinech Lucerna, Atlas a Ponrepo, následně od 2. do 6. listopadu v brněnském kině Art a poprvé od 1. do 11. listopadu i v Olomouci.