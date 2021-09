Colours Of Ostrava potvrzuje další účinkující

Téměř čtyřicet nových zahraničních jmen všech žánrů přidává do programu dalšího ročníku mezinárodní festival Colours of Ostrava. Mezi nimi například radikální newyorskou raperku Princess Nokia, geniální japonskou jazzovou pianistku Hiromi, malijskou zpěvačku Fatoumata Diawara nebo hvězdy elektronické hudby Meduza a Bakermat. Z velké části jde o účinkující, kteří měli vystoupit na loňském a letošním ročníku festivalu, který byl z důvodu koronavirové pandemie přesunut na rok 2022. K již potvrzeným hvězdám Colours of Ostrava 2022 patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP a Wardruna.