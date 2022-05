Ceny Zlína dostanou Zedníček s Heřmánkem

Na Zlín Film Festivalu, který startuje 26. května, získají čestnou cenu Zlatý střevíček dva herci, Pavel Zedníček v úvodu a Karel Heřmánek při zakončení. Dětským zahajovacím dílem bude animovaná Cesta do Tvojzemí natočená v česko-slovensko-belgické koprodukci, jejímž hrdinům hlasy půjčili Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička a Václav Neužil. Večerní zahájení obstará německá Stezka odvahy, zachycující napínavé putování chlapce prchajícího před válkou do Ameriky přes hory z Francie do Španělska.