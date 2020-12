Porota ceny Apollo, složená z hudebních publicistů a dramaturgů, rozhodla o tom, že za rok 2020 se o cenu české hudební kritiky bude ucházet těchto sedm alb:



Amelie Siba – Dye My Hair, Dukla – Honza, Lenka Dusilová – Řeka, Květy – Květy květy, Povodí Ohře – Dva trámy na kříž, Tata Bojs – Jedna nula, Teepee – Where the Ocean Break.



O vítězi bude jasno na konci února 2021, slavnostní předání trofeje proběhne 3. března 2021 v pražském klubu Roxy.