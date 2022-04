Asociace producentů přijala tvůrce Tří tygrů

Zástupci Asociace producentů v audiovizi opět zvolili do čela Vratislava Šlajera, a to na období dalších dvou let. Zároveň asociace přijala šest nových členů, mezi nimi i tvůrčí skupinu Tří tygrů kolem kultovního ostravského Divadla Mír. V současné době má asociace 133 členů.