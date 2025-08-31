Kvíz:

Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

31. srpna 2025

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk Svěrákové. Jímavá komedie o sbližování skeptického starého mládence s ruským hošíkem se setkala s mohutným diváckým ohlasem a americká filmová akademie ji přiřkla Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Vyzkoušejte si v následujícím kvízu, jak dobře Kolju znáte.

Otázka 1/10

Na jaký nástroj hraje František Louka v podání Zdeňka Svěráka?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Technet

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

Revue

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Lucie Borhyová v plavkách (2025)

Bydlení

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří...

OnaDnes

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Slavné krásky, které oslňovaly svět v miléniu a oslňují i dnes.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.