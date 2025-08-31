Kvíz:
Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?
31. srpna 2025
Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk Svěrákové. Jímavá komedie o sbližování skeptického starého mládence s ruským hošíkem se setkala s mohutným diváckým ohlasem a americká filmová akademie ji přiřkla Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Vyzkoušejte si v následujícím kvízu, jak dobře Kolju znáte.
