Kvíz:
Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?
16. října 2025
Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní potřebovali odstavce slov. V pátek 17. října si připomeneme 105. výročí jeho narození a v následujícím kvízu zavzpomínáme na hercovy nejslavnější postavy a filmy.
