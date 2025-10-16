Kvíz:

Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

16. října 2025

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní potřebovali odstavce slov. V pátek 17. října si připomeneme 105. výročí jeho narození a v následujícím kvízu zavzpomínáme na hercovy nejslavnější postavy a filmy.

Otázka 1/12

Na jaký nástroj hrál hudbymilovný student Vaněk v komedii Cesta do hlubin študákovy duše?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Helena Vondráčková s manželem si na hausbótu přes léto krásně odpočinou.

OnaDnes

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Revue

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Na rande po pořadu přeskočila jiskra.

OnaDnes

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Chození bez podprsenky je velice pohodlné a své o tom ví i známé krásky.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.