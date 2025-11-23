Kvíz:
Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?
23. listopadu 2025
Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na eskapády Bohouše Císaře a Evžena Humla díváte opakovaně, bude pro vás následující kvíz hračkou.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.