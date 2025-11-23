Kvíz:

Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

23. listopadu 2025

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na eskapády Bohouše Císaře a Evžena Humla díváte opakovaně, bude pro vás následující kvíz hračkou.

Otázka 1/10

Čím se živí zeť Evžena Humla?

