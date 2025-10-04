Kvíz:

Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

4. října 2025

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto sportu neholduje. Přirozeně znějící dialogy, chytlavé zápletky, skvělé herecké výkony, autentická atmosféra. To vše seriál, který se opět vrátil na obrazovky, nabízí. Pokud se řadíte mezi jeho milovníky, pusťte se do mače s následujícím kvízem.

Otázka 1/10

Tvůrcem Okresního přeboru je scenárista a režisér

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Majitelka ráda relaxuje v obývacím pokoji.

Bydlení

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Srubový dům má pochu 123 metrů čtvereních obytné plochy, lze jej umístit i na...

Bydlení

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou...

Revue

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Vincent Cassel a Diane Krugerová ve filmu The Shrouds (2024)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.