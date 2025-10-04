Kvíz:
Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?
4. října 2025
Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto sportu neholduje. Přirozeně znějící dialogy, chytlavé zápletky, skvělé herecké výkony, autentická atmosféra. To vše seriál, který se opět vrátil na obrazovky, nabízí. Pokud se řadíte mezi jeho milovníky, pusťte se do mače s následujícím kvízem.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.