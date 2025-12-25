Kvíz:
Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela
25. prosince 2025
Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka. Okamžitě si získal srdce dětí i dospělých a dodnes jde o pravidelně reprízovanou klasiku.
