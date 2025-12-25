Kvíz:

Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela

25. prosince 2025

Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka. Okamžitě si získal srdce dětí i dospělých a dodnes jde o pravidelně reprízovanou klasiku.

Otázka 1/13

Jaký kouzelný předmět našel v prvním díle pan Majer?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

OnaDnes

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Bydlení

Byl ruinou, teď je rájem. Na nepříjemně úzké parcele mají fantastický dům

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické...

Auto

Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali

Celkově bylo vyrobeno 57 090 kusů „erka“, nejvíc jich vzniklo v roce 1974 – 7...

Revue

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.