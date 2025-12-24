Kvíz:

Je všude kolem nás. Jak dobře znáte romantickou komedii Láska nebeská?

24. prosince 2025

Co by to bylo za Vánoce britského komediálního rodinného stříbra jménem Láska nebeská. Ne jeden romantický film, ale dobrých deset v jednom, skvostně obsazených, krásně napsaných s nakažlivě pozitivním nábojem. Pokud patří i mezi vaše nejen vánoční evergreeny, tento kvíz pro vás bude jistě hračkou.

Otázka 1/10

Jak se jmenuje vyžilý rocker v podání Billa Nighye, který se snaží o návrat na scénu s písní Christmas Is All Around?

