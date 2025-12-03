Kvíz:
Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu
3. prosince 2025
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je věnován soutěžní kvíz.
Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání Chaty v Jezerní kotlině. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 16 otázek.
Soutěžit můžete do středy 17. prosince.
Vyzkoušejte si minulý foglarovský kvíz, který byl věnován knize Záhada hlavolamu.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.