Kvíz:

Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

3. prosince 2025

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je věnován soutěžní kvíz.

Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání Chaty v Jezerní kotlině. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 16 otázek.

Soutěžit můžete do středy 17. prosince.

Otázka 1/20

Jak zemřel tatínek hlavního hrdiny knihy Pavla?

Vyzkoušejte si minulý foglarovský kvíz, který byl věnován knize Záhada hlavolamu.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

