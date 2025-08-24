Kvíz:
Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?
24. srpna 2025
Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a dvojicí Jan Zahálka a Jakub Wehrenberg v roli Kvída. V neděli večer si ji budete moci opět připomenout na ČT1 a jako předkrm můžete zkusit následující kvíz.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.