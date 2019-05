Od parků po nádraží. Malé umělce podpoří dospělí v čele s Koženou

Mezinárodně úspěšná pěvkyně si předsevzala upozornit tímto způsobem na vklad vzdělávacích institucí.Malí umělci zaplní náměstí, parky i ulice, zámky či kostely, ale třeba i vlaková nebo autobusová nádraží, kavárny a nákupní centra.

Sama Kožená přijede do Karlových Varů, kde akci v pátek dopoledne zahájí, potom ještě zavítá do Plzně a do Českých Budějovic.

Na její pozvání projekt opět podpoří i další výrazné osobnosti napříč uměleckými obory, jako jsou například Alice Nellis, Maxim Velčovský nebo Jan Kodet.

Do jednotlivých vystoupení se zapojí celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů. Akce vyvrcholí v sobotu na Den dětí v pražské Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR programem, který společně nabídnou školy ze všech regionů.