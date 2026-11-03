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Zpívá při běhu a předskakuje světovým hvězdám. Thera se uchází o Objev roku 2026

Tereza Hrabinová
  14:30

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Zpěvačka Thera | foto: Matt Higgs

Písničky začala psát sama pro sebe doma v pokoji. O pár let později už česká zpěvačka Thera předskakovala Loreen a Jasonu Derulovi. Ve své hudbě propojuje pop s temnější elektronikou a osobními texty. Nyní se uchází o titul Objev roku 2026 v hudební anketě Český slavík.

„Moje první hudební vzpomínky jsou spojené s maminkou, která hrála na klavír, zatímco já kolem ní jako malá tancovala a zpívala,“ popsala Thera pro britský hudební web Just Listen To This. Do vlastní tvorby se pustila během pandemie, kdy vznikla například skladba Rain. Posluchači ji najdou na debutovém albu I Wish I Called, které vyšlo v srpnu 2024.

Na nahrávce spolupracovala s producentem a multiinstrumentalistou Matějem Morávkem, který působí také v kapele Team Pala Habery. Jejich společná práce má podle zpěvačky daleko do upjatých studiových sezení.

„Máme spoustu vtipných videí, na kterých si s Matějem pouštíme nahrávku a z našich výrazů je přesně poznat, co si myslíme. Práci s ním miluju, protože se hodně smějeme a bavíme,“ popsala ve zmíněném britském rozhovoru.

Thera, therapy a terapie

Thera zpívá anglicky a v její tvorbě se potkávají popové melodie s temnější elektronikou i rockovými prvky. Mezi své inspirace řadí například Madison Beer.

„Vždycky mě inspirovala Madison Beer, především tím, jak píše písně. V jejích textech je něco, co na mě působí terapeuticky,“ řekla pro Just Listen To This.

Anglické slovo „therapy“, tedy terapie, se ostatně promítlo i do jejího uměleckého jména. Psaní písní pro ni představuje způsob, jak zpracovat vlastní emoce a zkušenosti.

„Pro mě neexistuje, abych zpívala písničky, které jsem si sama nenapsala,“ uvedla v letošním rozhovoru pro iDNES.cz.

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Z koncertu pro známé až do arén

Důležitým krokem na její hudební cestě byl první koncert pro rodinu a známé. Rodinný kamarád, filmař a choreograf JK Sanchez znal jejího budoucího manažera Briana Harrise. Ten se na vystoupení přijel podívat.

„Po koncertě jsme se bavili a Brian řekl, že ve mně vidí potenciál a dohodla se spolupráce. Díky němu mám i agenta, který domlouvá koncerty,“ popsala Thera pro iDNES.cz.

Od komorního vystoupení se postupně dostala až před publikum světových hvězd. Předskakovala dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen a vystoupila také na vybraných zastávkách evropského turné Jasona Derula.

Před koncertem v pražské O2 areně ale zažila pořádné nervy. Ráno se totiž probudila bez hlasu.

„Celý den jsem pila hodně čaje a pak mě asi zachránil hlavně adrenalin. Tím, že to byl poslední koncert, jsem věděla, že do toho chci dát úplně všechno. Nakonec jsem si to strašně užila a byl to pro mě hodně emotivní koncert,“ řekla pro iDNES.cz.

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Před turné běhá a u toho zpívá

O svůj hlas se snaží pravidelně pečovat. Každé ráno po probuzení dělá krátká hlasová cvičení a před turné přidává i fyzický trénink.

„Obecně si dávám pozor, abych moc nekřičela. A před turné také hodně trénuju zpěv při běhu, abych si zlepšila hlasovou výdrž,“ vysvětlila pro Just Listen To This.

Nyní připravuje druhé album. Jeho novou podobu naznačuje zářijový singl heartless romance, který přináší tanečnější zvuk. Letos vydala také píseň Do you see?

Ještě před vydáním další desky může získat domácí ocenění. V kategorii Objev roku Českého slavíka je nominovaná společně s Charlotte Gottovou, Slavíčkem a skupinou Gufrau. O vítězi rozhodují posluchači, kteří mohou hlasovat do 15. listopadu.

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