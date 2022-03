Země vzdálená na desce být neměla, přišla nám vyměklá, říká rocker Střihavka

Co pro muzikanta znamená ticho?

Ticho je stejně důležité jako zvuky. Možná vás to překvapí, ale i já jsem věkem došel k závěru, že potřebuju hudbu taky občas vypnout. Celý život jsem muziku poslouchal od rána do večera. Dneska už ji poslouchám o něco méně a rád si třeba poslechnu i mluvené slovo. Je to asi přirozený vývoj. To pomyslné ticho vytváří rovnováhu, abych na hudbu nezanevřel.

Když byl Pražský výběr v zákazu a nesměli nikde hrát, Karel Svoboda, který byl za tehdejšího establishmentu váženou osobností, jim dával práci. Kamil Střihavka