Autor hitu Barely Breathing z roku 1996 prorazil na Broadwayi s muzikálem Probuzení jara (v originále Spring Awakening). Dílo vychází z divadelní hry německého dramatika Franka Wedekinda z 19. století. Sheik k muzikálu složil hudbu, texty napsal dramatik Steven Sater.
Muzikál otevřeně zobrazuje incest, potrat a sebevraždu. Jeho záměrem bylo mimo jiné upozornit, že dospívající potřebují správné informace o sexu, aby se vyhnuli tragickým omylům. Od roku 2006 se na Broadwayi hrál zhruba 860krát a získal osm cen Tony včetně ocenění za nejlepší muzikál. Obdržel také cenu Grammy za nejlepší album muzikálového představení.
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Sheik, rodák z New Jersey a od 19 let praktikující buddhista, později složil hudbu k muzikálům American Psycho a Alice by Heart, který vychází z Alenky v říši divů. Pokračoval také ve spolupráci se Saterem.