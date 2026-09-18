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Ve věku 56 let zemřel americký hudebník Duncan Sheik, držitel ceny Grammy

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  18:26
Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026)

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026) | foto: ČTK

Duncan Sheik přichází na udílení divadelních cen Olivier Awards. (12. dubna...
Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026)
Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026)
China Chow, Duncan Sheik a Lil’ Kim na oslavě 75. výročí prstenu Trinity značky...
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Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik, držitel divadelní ceny Tony a hudební ceny Grammy. Příčinou čtvrtečního úmrtí bylo selhání orgánů, sdělila deníku The New York Times jeho matka Suzanne Sheiková.

Autor hitu Barely Breathing z roku 1996 prorazil na Broadwayi s muzikálem Probuzení jara (v originále Spring Awakening). Dílo vychází z divadelní hry německého dramatika Franka Wedekinda z 19. století. Sheik k muzikálu složil hudbu, texty napsal dramatik Steven Sater.

Muzikál otevřeně zobrazuje incest, potrat a sebevraždu. Jeho záměrem bylo mimo jiné upozornit, že dospívající potřebují správné informace o sexu, aby se vyhnuli tragickým omylům. Od roku 2006 se na Broadwayi hrál zhruba 860krát a získal osm cen Tony včetně ocenění za nejlepší muzikál. Obdržel také cenu Grammy za nejlepší album muzikálového představení.

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Sheik, rodák z New Jersey a od 19 let praktikující buddhista, později složil hudbu k muzikálům American Psycho a Alice by Heart, který vychází z Alenky v říši divů. Pokračoval také ve spolupráci se Saterem.

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