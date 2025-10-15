Ve věku 51 let zemřel D’Angelo, zpěvák a průkopník neo-soulu podlehl rakovině

„Jsme smutní, zbyly nám po něm jen drahé vzpomínky. Zároveň jsme ale neskonale vděční za jeho hudební odkaz. Zůstala tu po něm mimořádně dojemná hudba,“ vyjádřila se zpěvákova rodina pro magazín Variety. „Zářící hvězda naší rodiny nám pohasla,“ prohlásila dále.
D’Angelo získal celkem čtyři ceny Grammy. V roce 1993 napsal hit U Will Know pro skupinu Black Men United (B.M.U.), jeho skutečný debut ale přišel až o dva roky později. Album Brown Sugar, vydané v červenci 1995, se drželo více než rok v žebříčku Billboard 200 a přineslo hity Lady nebo Cruisin’.
V polovině 90. let pomohlo nastartovat zájem o hudební žánr neo-soul, do kterého vedle D’Angela patřili i Lauryn Hillová, Maxwell či Erykah Badu. Styl kombinuje R&B a soul s prvky hip-hopu, funku, rocku a dalších vlivů.
|
Ani U2, ani Coldplay, ale D’Angelo. Desky loňského roku znějí jinak
Hillová se zpěvákem rozloučila v pohnutém příspěvku na síti X. „Lituji, že jsem s tebou nemohla strávit více času. Tvá nepopiratelná krása a talent nebyly z tohoto světa,“ napsala.
Důvěrně se přátelil s bubeníkem a lídrem skupiny The Roots Ahmirem Thompsonem, se kterým spolupracoval po zbytek své kariéry. Podle Variety oba několikrát vystoupili s legendárním zpěvákem Princem, jejich velkým idolem.
Společně několik let usilovně pracovali na albu Voodoo, které vyšlo v roce 2000 a které porotci Grammy o rok později ocenili jako nejlepší R&B album. Právě z něj pochází hit Untitled (How Does It Feel), který si odnesl cenu v kategorii nejlepší mužský pěvecký výkon v žánru R&B. Videoklip, ve kterém se objevil nahý do půl těla, často vysílala stanice MTV a ze zpěváka se stal sex symbol, píše Reuters. D’Angelo podle agentury tento titul odmítal s tím, že se chce raději soustředit na svou hudbu.
Svoje třetí a poslední album Black Messiah vydal D’Angelo až o čtrnáct let později, v roce 2014.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.