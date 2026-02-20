Kanadský hudebník odstartoval své turné Roll with the Punches v lednu 2025 a pokračovat v něm bude celý letošní rok. Název turné odkazuje ke stejnojmennému albu z roku 2024, které bylo po třech letech pauzy jeho prvním kompletním studiovým počinem.
|
RECENZE: Pohodové album. Bryan Adams nabízí přesně to, co fanoušci chtějí slyšet
Adamsova novinka má svým názvem odkazovat k odolnosti a schopnosti se znovu vzchopit, bez ohledu na to, jak tvrdě byl člověk sražen na zem.
Vstupenky na pražský koncert lze pořídit hned na několika platformách. 25. února bude spuštěn v 10 hodin O2 předprodej, či předprodej Live Nation Klubu. Od 27. února bude možné lístky zakoupit v síti Ticketmaster a Ticketportal, taktéž od 10 hodin. Jejich cena se pohybuje od 2 500 korun.
Bryan Adams se na světových pódiích představuje přes čtyři desetiletí a za tu dobu se stal jedničkou hitparád ve více než 40 zemích. Získal i několik ocenění, včetně American Music Awards či prestižní ceny Grammy. Byl dokonce třikrát nominován na Oscara a pětkrát na Zlatý glóbus.
Držitel čestného řádu Kanady vydal ve své kariéře 16 studiových alb. Založil i vlastní nahrávací společnost Bad Record. V Praze naposledy vystoupil před třemi lety v rámci svého světového turné So Happy It Hurts.