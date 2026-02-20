Po každé ráně je třeba znovu vstát. Bryan Adams vystoupí v pražské O2 areně

Autor:
  10:06
Hvězdný zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy. Vystoupí 13. prosince v O2 areně se svým turné Roll with the Punches. Zazní jak jeho nejznámější hity, tak i skladby z aktuální tvorby, která dokazuje, že zavedený hudebník umí stále překvapit.
Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně.

Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně. | foto: Press Photo

Obal alba Roll with the Punches
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové.
Kanadský hudebník odstartoval své turné Roll with the Punches v lednu 2025 a pokračovat v něm bude celý letošní rok. Název turné odkazuje ke stejnojmennému albu z roku 2024, které bylo po třech letech pauzy jeho prvním kompletním studiovým počinem.

Adamsova novinka má svým názvem odkazovat k odolnosti a schopnosti se znovu vzchopit, bez ohledu na to, jak tvrdě byl člověk sražen na zem.

Vstupenky na pražský koncert lze pořídit hned na několika platformách. 25. února bude spuštěn v 10 hodin O2 předprodej, či předprodej Live Nation Klubu. Od 27. února bude možné lístky zakoupit v síti Ticketmaster a Ticketportal, taktéž od 10 hodin. Jejich cena se pohybuje od 2 500 korun.

Bryan Adams se na světových pódiích představuje přes čtyři desetiletí a za tu dobu se stal jedničkou hitparád ve více než 40 zemích. Získal i několik ocenění, včetně American Music Awards či prestižní ceny Grammy. Byl dokonce třikrát nominován na Oscara a pětkrát na Zlatý glóbus.

Držitel čestného řádu Kanady vydal ve své kariéře 16 studiových alb. Založil i vlastní nahrávací společnost Bad Record. V Praze naposledy vystoupil před třemi lety v rámci svého světového turné So Happy It Hurts.

