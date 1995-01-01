Zpěvačka, herečka, principálka i filantropka. Výčet titulů jednadvacetinásobné zlaté slavice Lucie Bílé je vskutku omračující. Svým přínosem za mikrofonem i na filmovém plátně potěšila za svou kariéru celé generace už od malých dětí. Žena, která sama podle svých slov neumí odpočívat, slaví 7. dubna kulaté 60. narozeniny. V galerii si připomeňte střípky z její bohaté a úspěšné kariéry.
Muzikál, pop, rock, ale i metal je zpěvačce odedávna vlastní. Svou cestu spojila na začátku kariéry s dnes již legendární skupinou Arakain, kde působila v letech 1985–1987.
Jeden z největších hitů Láska je láska nazpívala s kolegyní Ilonou Csákovou. Píseň je z dílny dua Osvaldová a Soukup, se kterými spojila své síly v rámci singlů i muzikálové tvorby.
Další spojení s duem Osvaldová a Soukup jí za titulní roli v původním českém muzikálu Johanka z Arku vyneslo v roce 2000 divadelní cenu Thálie. Pochází odtud jedna z jejích nejznámějších písní Most přes minulost.
Jako o legendě a vzoru vždy s pokorou mluvila o svém pěveckém kolegovi a rekordmanu v počtu sošek Zlatých slavíků Karlu Gottovi. Pojila je nejen obrovská vášeň pro hudbu, ale i osobní přátelství. Společně náhráli v roce 1997 albul Duety.
Veřejností milovaná zpěvačka si z ankety hudební popularity Zlatý slavík připsala na své konto v ženské kategorii rekordních 21 trofejí. 13 krát se také stala slavíkem absolutním. Vedle toho vlastní také 16 cen Anděl, 15 cen TýTý i zmíněnou cenu Thálie.
V roce 2014 převzala z rukou tehdejšího prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili za zásluhy o stát v oblasti umění.
Jako porotkyně dostala možnost posoudit talenty jiných v několika řadách pořadu Česko Slovensko má talent, který odvysílala televize Prima ve spolupráci se slovenskou stanicí JOJ. Na snímku společně s ní je Martin Pyco Rausch, Leoš Mareš, Lucie Bílá, Jaro Slávik a Jakub Prachař
Jednu z nejikoničtějších rolí na divadelních prknech ztvárnila v muzikálovém hitu Karla Svobody Dracula (1995). Postavu zprvu naivní dívky Lorraine ze druhého dějství čeká kvůli lásce k nešťastnému upírovi silná osobnostní proměna. V celém Česku i na Slovensku není snad nikdo, kdo by alespoň jednou v jejím podání nezaznamenal slavnou píseň Jsi můj pán.
Groteskní postavu si rovněž zahrála ve filmu Král Ubu (1996) z pera francouzského dramatika Alfreda Jarryho. Na je snímku se svým hereckým manželem Marianem Labudou.
Ani film jí není cizí. V generacemi milované pohádce Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna (1994) ztvárnila postavu čarodejnice. V pokračování z roku 2000 ji v roli nahradila její pěvecká kolegyně Monika Absolonová.
Žena mnoha talentů, ale především pyšná máma syna Filipa, který ji dnes i doprovázím na divadelních prknech. Objevili se spolu v muzikálu Láska je láska a od září si její syn zahraje v připravovaném muzikálu Divadla Lucie Bílé Obyčejná holka.
Jejím prozatím posledním projektem je přiravovaný muzikál obyčejná holka, který z pozice hlavní hvězdy a producentky uvede ve svém divadle v září letošního roku.
Vedle několika vztahů prožila ve svém životě také dvě manželství. První se Stanislavem Penkem se rozpadlo roce společného života. Druhé se zpěvákem Václavem Noidem Bártou trvalo od roku 2006 do roku 2008. S posledním zlatým slavíkem ji však dodnes pojí blízké přátelství. A pak se provdala potřetí. Měsíc je oficiálně po boku dlouholetého partnera Radka Filipiho, za kterého se provdala 10. března na Svaté Hoře v Příbrami.
