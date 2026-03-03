Hlas jako smirkový papír. Folková písničkářka Suzanne Vega zahraje v Praze

Koncert v rámci série Prague International Bluenight pořádaný agenturou Liver Music se uskuteční 15. července v téměř klubovém prostředí prostoru ARCHA+ v Praze, kam se zpěvačka vrací již potřetí. Na tamním pódiu vystupovala v letech 2014 a 2017.
Při svém letošním návratu rozhodně nevynechá hity jako Tom’s Diner, Luka nebo Marlene on the Wall. Na pódiu ji doprovodí její dlouholetý kytarista Gerry Leonard a violoncellistka Stephanie Winters.
Fanoušci se mohou také těšit na písně z jejího nejnovějšího alba Flying with Angels, které vyšlo v květnu roku 2025. Podle magazínu Rolling Stone toto nové album dokázalo, že si i po čtyřech desetiletí od svého debutu zachovala dar pro jasnou reflexi a křehkou hudbu.
RECENZE: Andělé a krysy. Suzanne Vega zpěvem bojuje za křehkou svobodu slova
Písničkářka, považovaná za jednu z nejvýznamnějších skladatelek své generace, ztělesňovala počátkem 80. let 20. století návrat folkové muziky. Díky vystupování v newyorských klubech, kde se sama doprovázela na akustickou kytaru, byl její styl označován jako současný folk, neo-folk nebo také folk rock.
Známá je svými vystoupeními plnými emocí a charakteristickým hlasem, který magazín Rolling Stone popsal jako chladný, suchý a šeptaný – drsný jako smirkový papír.