Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjádřily i celebrity z hudebního světa včetně zpěvaček Taylor Swiftové či Beyoncé.
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Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let
Partonová v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, napsal po úterní zprávě o jejím úmrtí magazín People. Informaci o tom, že trpěla rakovinou, zveřejnil až Pariseau.
„Poté, co srdnatě čelila krátkému boji s rakovinou, Dolly opustila svůj pozemský život dnes (v úterý pozn. red.) v onkologickém centru Vanderbilt-Ingram obklopena svými nejbližšími,“ uvedl v prohlášení.
Na úmrtí rodačky z Tennessee, která za šest desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní, reagovala řada veřejných osobností včetně hudebních hvězd.
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Plastiky a velké hity, které proslavili i jiní. Dolly Partonová slaví osmdesátiny
„Svět bez Dolly mi připadá nemožný, neskutečný nebo nespravedlivý,“ napsala nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swiftová, podle níž byla Partonová „nesmírně velkorysá“.
Její kolegyně Beyoncé uvedla, že Partonová ukazovala ostatním, jak být sama sebou. „Byla jsi nám měřítkem, polárkou. Odvážná a geniální, talentovaná a odhodlaná,“ vyjádřila svůj pohled na zesnulou legendu.
Trump oznámil, že na počest Partonové budou spuštěny americké vlajky na půl žerdi.
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25. srpna 2026