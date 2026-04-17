Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Autor: ,
  20:58
Kanadská zpěvačka Céline Dion, která po nemoci chystá na letošek návrat na pódia, zveřejnila po více než šesti letech novou původní píseň Dansons (Tancujme). Oznámilo to hudební vydavatelství Sony Music. Nový song napsal skladatel Jean-Jacques Goldman, s nímž 58letá popová hvězda dlouhodobě spolupracuje.
Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím | foto: Reuters

Céline Dion v dokumentu I Am: Celine Dion (2024)
Neznám Celine Dion, zpěvačka zápasí se Siri
Dojatá Céline opustila Paříž na střeše auta
Céline Dion v dokumentu I Am: Celine Dion (2024)
16 fotografií

Balada, která vyšla i s videoklipem zachycujícím tančící páry na ikonických místech Paříže, je o radosti ze života, odolnosti a překonávání těžkých období tancem a láskou. „Pojďme tančit nad propastmi, na okrajích vrcholků,“ zpívá v písni Dion.

Zpěvačka na konci března u příležitosti svých 58. narozenin oznámila sérii deseti koncertů, které se budou konat v září a říjnu v aréně Paris La Défense na předměstí francouzské metropole.

Oficiálně tak potvrdila svůj návrat na pódia po šesti letech, kdy musela skončit s koncertováním kvůli pandemii a zdravotním problémům. V roce 2022 Kanaďanka oznámila, že trpí vzácným autoimunitním onemocněním, syndromem SPS, který se projevuje ztuhlostí svalů a omezenou pohyblivostí.

Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

Céline Dion se do povědomí posluchačů dostala v roce 1995 díky úspěchu alba D’eux (1995), které je s přibližně deseti miliony prodanými kopiemi nejprodávanější francouzsky zpívanou deskou na světě.

Je také interpretkou písní jako All by Myself (1996) nebo My Heart Will Go On (1997), která zazněla ve filmu Titanic. Celkem se prodalo téměř 260 milionů jejích alb ve francouzštině i angličtině. Jednou vystoupila i v České republice, a to v roce 2008 v pražské O2 areně.

Vstoupit do diskuse

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.