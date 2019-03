Žižkovská noc se rozšiřuje. Vystoupí PSH, Midi Lidi i Sto zvířat

Prostor v rámci Žižkovské noci, která letos slaví desáté narozeniny, dostane také nedávný vítěz kategorie Deska roku hudebních cen Vinyla - skupina Povodí Ohře nebo projekt Jana Boroše Čáry života, který na konci února hudební novináři ověnčili cenou Apollo.

Nové směřování Žižkovské noci více přibližuje jeden z organizátorů Marek Dočekal: „Festival prorůstá do základů a do šířky, aby byl oduševnělý, ne co největší. Nechceme být megalomanskou, ale pestrou a promyšlenou akcí.” Pravidelně tak dramaturgie programu spočívá nejen v koncertech, ale také divadle, autorských čteních nebo slam poetry.

„Kromě vážných, občansky angažovaných témat program vyrovnává programová sekce, jejímž úkolem je rozesmát,“ upřesňují organizátoři. Na pět set vystoupení se odehraje v prostorech Venuše ve Švehlovce, Studia Alta, Paláce Akropolis, klubů Cross a Storm nebo více neotřelých lokací, jakými jsou hospoda U Habásků, Žižkostel nebo nedávno otevřený Fuchs2.

Jednotné vstupné je k dispozici v předprodeji za šest set korun. Na místě pak bude možné zakoupit lístky jednotlivé dny. Bližší informace o programu a časech jednotlivých vystoupení jsou k dispozici na facebookové stránce Žižkovské noci.