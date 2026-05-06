Federace a pražská židovská obec to uvedly v prohlášení na sociálních sítích.
Poukázaly na to, že hudebník v minulosti opakovaně vyjadřoval obdiv k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a šířil antisemitské výroky. „Je krajně znepokojivé, že by autor těchto projevů mohl v České republice dostat veřejný prostor a že by komerční zájem mohl převážit nad jednoznačným odmítnutím podněcování rasové nenávisti,“ uvedly židovské obce.
Nesouhlas s pořádáním koncertu už dříve vyslovili členové vedení Prahy za Piráty. Raper, dříve známý jako Kanye West, měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, žádný z koncertů se ale neuskutečnil.
Britská vláda zamítla raperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Letos koncertoval ve Spojených státech či v Mexiku.
Prohlášení Federace židovských obcí a Židovské obce v Praze
k plánovanému koncertu Kanyeho Westa v ČR
Federace židovských obcí v České republice a Židovská obec Praha považují za nepřijatelné, aby v zemi, která prošla zkušeností holocaustu a která je stále domovem přeživších nacistického běsnění, vystoupil člověk, jenž veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči Židům.
Hudebník Kanye West v minulosti opakovaně vyjadřoval obdiv k Adolfu Hitlerovi, označ...oval se za nacistu a šířil antisemitské výroky. Je krajně znepokojivé, že by autor těchto projevů mohl v České republice dostat veřejný prostor a že by komerční zájem mohl převážit nad jednoznačným odmítnutím podněcování rasové nenávisti.
Velká Británie mu v souvislosti s plánovaným vystoupením odepřela vstup do země. V Polsku a ve Švýcarsku byly jeho koncerty zrušeny, ve Francii se proti jeho vystoupení postavili představitelé státu i místní samosprávy a koncert byl odložen.
Vyzýváme všechny příslušné instituce a orgány, aby důsledně dbaly na dodržování právního řádu České republiky a nepřipustily, aby veřejný prostor byl využíván k šíření a podněcování jakékoli rasové či náboženské nenávisti.
5. května 2026 v 9:59, příspěvek archivován: 6. května 2026 v 11:14