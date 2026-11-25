Po skladbě Byt 66 je Tajemství druhou ochutnávkou z připravovaného třetího alba zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Nová deska dvojnásobné držitelky Ceny Anděl vyjde v první polovině roku 2027 u vydavatelství SinglTon.
„Tajemství s Janou je moje vysněná spolupráce, miluju Janin hlas a dlouho jsem s ní chtěla natočit nějakou ryze ženskou živelnou píseň. A to Tajemství podle mě je – písnička o tom skrytém, co spolu jako ženy sdílíme,“ říká autorka písně Kateřina Marie Tichá.
Spojení dvou výrazných ženských osobností české a slovenské hudební scény není náhodné. Oběma jsou soběstačné autorské osobnosti s přirozenou autenticitou a nezaměnitelný hlasový projev. Jejich setkání přináší lehkost, nadhled a ženskou energii.
„Kateřinu vnímám už od začátku její kariéry jako někoho, kdo miluje hudbu, neustále se posouvá dál a pracuje na sobě. Za poslední roky se z ní vyprofilovala skvělá zpěvačka a autorka a jsem velmi vděčná, že píše věci, které mají autenticitu, písničkářskou duši, ale i současný zvuk. Nabídka setkat se ve studiu a pracovat společně na písničce Tajemství přišla velmi nečekaně, ale musím se přiznat, že jsem o duetu s Kateřinou přemýšlela i já už několik let,“ svěřuje se Jana Kirschner.
„Kateřina se mi ozvala se, že napsala song, v kterém mě slyší. Už při prvním poslechu mi bylo jasné, že to bude fungovat, a naše setkání tento dokonalý ’match’ jen potvrdilo. Byla to pro mě jedna z nejkrásnějších a nejupřímnějších spoluprací posledních let a jsem velmi ráda, že se nám podařilo spojit nejen dva světy, ale i dva jazyky a nakonec i generace. V Tajemství je ukrytá něha, ale i ženská síla, a je to písnička, která s vámi zůstane velmi dlouhou dobu. Stejně tak mám obrovskou radost, že v českých rádiích opět zazní slovenština a že Kateřina napsala i slovenský text. Je to krásným důkazem a poselstvím toho, že v hudbě hranice skutečně neexistují,“ dodává Jana Kirschner.
Aktuálně Kateřina Marie Tichá připravuje nové autorské album. Obě její dosavadní desky získaly ocenění Ceny Anděl. Debutové album Sami (2020) bylo oceněno v kategorii Objev roku, druhá deska Plamen (2024) získala cenu v kategorii Album roku.