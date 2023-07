Miliony otřesených fanoušků. Po pokusu o sebevraždu zemřela zpěvačka Coco Lee

„Přestože Coco vyhledala odbornou pomoc a dělala, co mohla, aby se vypořádala s depresí, vnitřní démon bohužel sebral to lepší z ní. Dne 2. července spáchala doma sebevraždu a skončila v nemocnici. I přes nejlepší úsilí lékařského týmu, který se ji snažil dostat z kómatu, nakonec 5. července zemřela,“ uvedly v prohlášení její dvě sestry.

Lee se narodila v roce 1975 v Hongkongu jako nejmladší ze tří dětí do čínsko-malajské rodiny. Otec zemřel, ještě než přišla na svět, v devíti letech se tak s matkou a sestrami přestěhovaly do San Francisca.

Po absolvování střední školy v roce 1992 jí nabídli nahrávací kontrakt v Hongkongu, Lee se tak místo na vysokou školu vydala na hudební dráhu. V roce 1996 podepsala smlouvu se Sony Music Entertainment a její debutové album „Coco Lee“ se stalo nejprodávanějším albem toho roku v Asii.

Netrvalo dlouho a Lee si získala fanoušky i ve Spojených státech, což jí otevřelo nové možnosti a v repertoáru přibyly písně v angličtině. Během třicetileté kariéry nahrála osmnáct studiových alb a objevila se v několika filmech, mimo jiné v Master of Everything od Lee Xina a No Tobacco od Stanleyho Kwana.

Svůj hlas uplatnila také v mandarínské verzi disneyovky Mulan - nazpívala titulní píseň a nadabovala také samotnou postavu. V roce 2008 nazpívala jednu z písní provázejících olympijské hry v Pekingu.

Nejpopulárnější byla v Číně a na Tchaj-wanu, zejména na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí. Tamní média i sociální sítě proto plní zprávy o jejím nečekaném úmrtí. Příspěvky s příslušným hashtagem mají na čínské sociální síti Weibo stovky milionů přečtení.

„Budeš nám navždy chybět. Bude nám chybět tvůj krásný zpěv, tvůj srdečný smích a hezký úsměv,“ shrnul jeden z fanoušků.