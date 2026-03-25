Zemřela hudebnice a skladatelka Irena Havlová, držitelka Českého lva

Havlová byla výraznou osobností české experimentální hudby. Společně se svým manželem Vojtěchem Havlem tvořila více než čtyři dekády autorské duo, které si získalo publikum nejen doma, ale i v zahraničí. Jejich tvorba propojovala minimalismus s prvky staré hudby, folkloru i mimoevropských inspirací a byla typická důrazem na detail, repetici a práci se zvukem.
Manželé spolu začínali už v 80. letech a během let vydali řadu alb i koncertovali po Evropě, Americe či Asii. Vedle koncertní činnosti skládali hudbu pro film, divadlo i tanec. Za hudbu k filmu Křižáček získali Českého lva.
Irena Havlová odešla téměř přesně rok po svém manželovi, který zemřel v říjnu 2024. Jejich posledním společným projektem bylo album Four Hands z roku 2024, oceněné cenou Anděl.