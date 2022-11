Zemřela Christine McVie z kapely Fleetwood Mac. Bylo jí 79 let

Písničkářka stála za hity jako Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me nebo Songbird.

Její rodina v prohlášení uvedla, že zemřela po krátké nemoci pokojně v nemocnici obklopena nejbližšími. „Chtěli bychom, aby si všichni udrželi Christine ve svých srdcích a pamatovali si život neuvěřitelné lidské bytosti a ctěné hudebnice, která byla celosvětově milována,“ uvádí rodina podle BBC.

McVie se narodila jako Christine Perfect. Poté se provdala za baskytaristu Fleetwood Mac Johna McVieho a ke skupině se připojila v roce 1971. V roce 1998 skupinu opustila. Vrátila se ale v roce 2014.

Skupina v prohlášení na Twitteru uvádí: „Měli jsme štěstí, že jsme s ní mohli žít. Osobně i společně jsme si Christine hluboce vážili a jsme vděční za úžasné vzpomínky, které máme. Bude nám moc chybět.“