Zemřela Anna Julie Slováčková. Prohrála dlouhý boj s rakovinou

„Já už o tom vlastně jakoby vím dlouho a už jsem se vším smířená,“ řekla zpěvačka v prosincovém rozhovoru pro podcast Bellis Pink Talks. V něm upřesnila, že měla v lékařských zprávách napsáno paliativní chemoterapie.

Paliativní chemoterapie směřuje k zastavení či zpomalení růstu zhoubného nádoru, zmenší pacientovy potíže, zkvalitní či prodlouží život nemocného, ale nevede k vyléčení. Paliativní léčba je zahájena v případech, když nelze využít žádnou formu léčby radikální.

„Řekla jsem lékařce svůj plán, že bych se přestala léčit a naplno si užila třeba deset nebo dvacet let života. Po několika sezeních mi ale otevřeně řekla, že kdybych se neléčila, byla by to otázka pár měsíců,“ řekla Slováčková o momentu, kdy jí došlo, v jak moc vážném stavu je.

„Hrozně mi vlastně pomohlo to vědět. Když tady prožiji za rok a půl více než dosavadních devětadvacet let, budu strašně vděčná. Život je krutej, ale taky krásnej, je důležitý se nikdy nevzdávat,“ dodala.

Slováčková, která se narodila v roce 1995, pocházela z umělecké rodiny. Její matkou je herečka a moderátorka Dagmar Patrasová, otcem saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček.

Od čtyř let se učila na klavír, chodila do jazykové školy na angličtinu a němčinu. Od tří let propůjčovala hlas večerníčku o Krtečkovi na audionahrávkách.

Účinkovala v muzikálech Sněhová královna, Alenka v kraji zázraků, Kapka medu pro Verunku a Královna Kapeska, Krysař, Doktor Ox a Tři oříšky pro Popelku. Hrála v několika hrách v divadle Semafor. Hrála také zdravotní sestru Radku v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Na podzim 2019 u ní lékaři při pravidelné kontrole zjistili zhoubný nádor prsu. V říjnu 2023 oznámila, že se jí po rakovina vrátila, objevila se na plicích.