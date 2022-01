Zemřel zpěvák a herec Meat Loaf. Bylo mu 74 let

Až do jeho poslední chvíle mu byla po boku manželka Deborah a také dcery Amanda a Pearl. Zprávu o jeho odchodu potvrdil jeho dlouholetý agent Michael Green.

„Byl monstrózní, asi nejvíc fascinující personou, s jakou jsem se kdy setkal. Tehdy byl mnohem mohutnější než později, a protože jsem vyrůstal na Richardu Wagnerovi a všichni moji hrdinové byli ’větší než život’, okamžitě mi bylo jasné, že s tímhle člověkem chci pracovat,“ popsal v jednom rozhovoru své dojmy z prvního setkání s Meat Loafem skladatel Jim Steinman, s nímž zpěvák natočil alba Bat Out Of Hell a také pokračování Bat Out Of Hell II: Back Into Hell z roku 1993.

Původně se jmenoval Marvin Lee Aday, přičemž později si křestní jméno změnil na Michael. Přezdívku Meat Loaf (sekaná) získal už na škole. Tělnatou postavou, hřmotným hlasem a zálibou ve všem bombastickém byl na hudební scéně nepřehlédnutelný.

Album Bat Out Of Hell, které kompletně napsal Jim Steinman, ve své době působilo jako bomba a hlava se z něj točí dodnes. Sedm superchytlavých grandiózních kapesních rockových oper. Zcela nadčasová, univerzální deska. Emoce v ní obsažené jsou platné napříč styly a žánry.