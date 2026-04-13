Zemřel kapelník Václav Hybš, doprovázel zlaté slavíky i populární estrády

  7:42
Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. O úmrtí slavného hudebníka informoval producent Jan Adam.

Hybš během své kariéry spolupracoval s Karlem Gottem, Waldemarem Matuškou a dalšími hudebními hvězdami.

Spolupracoval také na televizních silvestrech a pořadu Televarieté či filmech Starci na chmelu a Kdyby tisíc klarinetů.

Zemřel jen několik měsíců před svými 91. narozeninami.

Hybš má na kontě přes 40 dlouhohrajících desek, magnetofonových kazet a CD, více než tisícovku singlů a další nahrávky pro rozhlas a televizi. Už v polovině 90. let dostal Zlatou desku Supraphonu za dva miliony prodaných nosičů, v roce 2005 pak kupříkladu dostal pamětní medaili Artis Bohemiae Amicis od ministerstva kultury za šíření české kultury ve světě.

S hudbou začínal v dětském věku v kapele svého otce. Později se učil hrát na trumpetu. Spolupracoval také s houslistou Josefem Sukem. V letech 2011-2017 uváděl na „dvojce“ Českého rozhlasu vlastní pořad Šlágry od srdce, kde ve spolupráci s Milošem Skalkou vybíral nahrávky Orchestru Václava Hybše, jeho sólistů a zpěváků.

V roce 2016 získal úspěch na rockovém festivalu Trutnoff Open Air, kde vystoupil mezi undergroundovými, rockovými či folkovými kapelami.

Hudebník byl blízko smrti už dříve. „V pětasedmdesáti mi praskl žaludeční vřed přímo na pódiu. Než jsem se dostal do nemocnice, ztratil jsem hodně krve a měl jsem taky na kahánku,“ cituje jeho slova Blesk. V roce 2014 se mu ucpala srdeční aorta a operace ho zachránila na poslední chvíli.

