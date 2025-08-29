Zemřel slavný ruský skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů

„Rodion Ščedrin byl jedinečný jev a epocha v životě světové hudební kultury. Jeho opery, balety a symfonická díla se po řadu desetiletí s obrovským úspěchem hrála na všech největších světových scénách,“ uvedlo Velké divadlo a skladatelovo úmrtí označilo za obrovskou tragédii a ztrátu pro celý umělecký svět.
Skladatel, narozený 16. prosince 1932 v Moskvě, adaptoval v roce 1967 části opery Carmen Georgese Bizeta do stejnojmenného baletu Carmen, napsaného pro jeho manželkou Maju Pliseckou, primabalerinu Velkého divadla v Moskvě. Tento hudební projev lásky k vlastní ženě mu přinesl mezinárodní průlom. Maja Plisecká, kterou Velké divadlo vysvětilo na „prima ballerinu assoluta“, zemřela v roce 2015.
Ščedrin, inspirovaný pohádkami a klasickou ruskou literaturou, složil také balety Koník hrbáč, Anna Karenina (podle Lva Tolstého) a Racek (podle Antona Čechova). Skladatel opery Lolita, založené na kontroverzním románu Vladimira Nabokova, která měla světovou premiéru v roce 1994 ve Stockholmu, je také známý svými symfoniemi a koncerty pro klavír a orchestr, které byly uváděny po celé Evropě, Asii a Spojených státech. Ščedrin složil více než 80 děl.