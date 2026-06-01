Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

Autor: ,
  6:46
Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom v neděli informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha působil od podzimu 2019 jako sbormistr operního sboru.

Jakub Zicha | foto: Facebook Jakuba Zichy

Na oznámení upozornil server Novinky.cz.

„Byl respektovaným dirigentem, sbormistrem, pedagogem a výraznou osobností českého hudebního života. Svou profesionalitou, lidskostí a oddaností hudbě zanechal nesmazatelnou stopu nejen v našem divadle, ale i v srdcích kolegů a přátel,“ uvedlo plzeňské divadlo.

Zicha se narodil 17. května 1974 v Praze, na Pražské konzervatoři studoval převážně v 90. letech nejprve hru na violu a poté dirigování. Již v době studií založil instrumentální soubor Pražští chrámoví sólisté, napsal specializovaný server Operaplus.cz. Od přelomu tisíciletí byl Zicha s Pražskou konzervatoří spojený také jako pedagog v oboru dirigování.

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Od září 1999 se Zicha stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, od roku 2004 se podílel na hudební složce inscenací činohry Národního divadla v Praze. Byl také asistentem sbormistra v Pražském filharmonickém sboru.

Na festivalu Pražské dny sborového zpěvu, později známém jako Praga Cantat, působil Zicha v porotě a od roku 2016 ho vedl jako umělecký ředitel. Porotcem byl i na dalších domácích i zahraničních sborových soutěžích, mimo jiné v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

1. června 2026  6:46

