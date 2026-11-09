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Zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel. Petru Čejkovi bylo 73 let

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  22:13
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Kapela Karamel | foto: Karamel rock

V pondělí náhle zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel Petr Čejka. Bylo mu 73 let. O jeho úmrtí informoval člen kapely Pavel Sádlík.

„Před chvílí umřel Petr Čejka, zpěvák kapely Karamel,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Na začátku se rocková kapela jmenovala Kentaur a vznikla ve druhé polovině sedmdesátých let. V roce 1982 však musela svůj název změnit na Karamel kvůli tehdejšímu komunistickému režimu.

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V její původní sestavě byli zpěvák Petr Čejka, kytarista Pavel Klas, baskytarista Pavel Sádlík, klávesista Jiří Valenta a bubeník Jiří Stárek. Kapela se inspirovala zejména zahraničními hardrockovými skupinami. V roce 1986 Karamel vydal první album Robinson v davu.

Mezi jeho největší hity patří Přízrak 7. B, Finská sauna, Růža z masokombinátu, Vzácný nápoj nebo Kluci z ročníku X.

Kapela ukončila svou činnost v roce 1991 a vrátila se až v roce 2004. O tři roky později vydala řadové album Tmavomodrý netopýr. Během let došlo ke změnám v sestavě a skupina se rozšířila i o další členy.

Petr Čejka s Karamelem naposledy zpíval v létě 2024.

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Témata: hudební skupina

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