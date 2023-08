Zemřel kytarista Robertson. Proslavil kapelu The Band a hrál s Bobem Dylanem

Hudebník zemřel obklopen svou rodinou v Los Angeles po dlouhé a těžké nemoci, uvedl jeho manažer Jared Levine. Doplnil, že Robertson nedávno dokončil svůj poslední projekt, a to hudbu pro film Zabijáci rozkvetlého měsíce v režii Scorceseho, s nímž často spolupracoval. Rodina požádala, aby místo květin lidé posílali peníze na kulturní centrum pro kanadské domorodé obyvatele.

Kapela The Band provázela Boba Dylana při jeho slavném turné v letech 1965 a 1966, kdy zpěvák přešel na elektronický zvuk. Alba, která The Band pak sólově vydala koncem 60. let – Music From the Big Pink a následné The Band –, patří dodnes k rockové klasice.

Skupinu tvořily vyhraněné osobnosti – kromě kytaristy Robbieho Robertsona, baskytarista Rick Danko, bubeník Levon Helm, klávesisté Richard Manuel a Garth Hudson. Nicméně její členové, především Manuel, se potýkali s drogami a alkoholem.

Závěrečný koncert skupiny natočil v roce 1976 Martin Scorsese jako dokument Poslední valčík, který je považován za jeden z nejlepších filmových záznamů koncertu. Paradoxně však přispěl i k tomu, že se dosavadní přátelé Robertson a Helm trpce rozešli. Helm se domníval, že Robertson ovlivnil Scorseseho, aby ve filmu zdůraznil jeho úlohu na úkor ostatních.

The Band se ještě dali dohromady bez Robertsona v 80. letech, ale už nedosáhli svých bývalých úspěchů. Manuel se oběsil v hotelovém pokoji ve Winter Parku na Floridě v roce 1986.