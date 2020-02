Zemřel hudebník Ivan Král, proslavil se jako baskytarista Patti Smith Group

„Je nám to strašně líto, ale bohužel musíme potvrdit informaci, že odešel Ivan Kral. Upřímnou soustrast rodině i blízkým přátelům,“ napsal festival na svých facebookových stránkách.

Zprávu o úmrtí Krále později s odvoláním na jeho ženu potvrdil hudebník Greg Jarvis z kapely Flowers of Hell. Král podlehl rakovině.



Věhlas si Ivan Král vydobyl především za velkou louží. Někdejší Československo opustil jako teenager ze Smíchova, po sametové revoluci se z USA vrátil jako renomovaný hudebník ověnčený spoluprací s mnoha legendami, především s Patti Smithovou. Do Česka se Král na koncerty víceméně pravidelně vracel, hrál s tuzemskými hudebníky, produkoval zde také několik desek. Narodil se 12. května 1948.

Poslední sólové album s názvem Always vydal v roce 2014, a to po dlouhých 12 letech. Nahrál ho v Detroitu, otextovala jej hudebníkova životní partnerka a manažerka Cindy Hudsonová. „Nikdy nepřestávám skládat písničky, vlastně něco píšu téměř denně. Proto mám vždy nějaké písně v archivu,“ řekl Král před několika lety pro Lidové noviny. S Hudsonovou napsal také knižní autobiografii Bloc To Rock.

Subtilní a rtuťovitý hudebník se dal popsat jako zručný kytarista, stylový zpěvák, zemitý rocker, ale především jako písničkář. Během své kariéry dosáhl Král na mety nejvyšší: s punkrockovou kněžkou Patti Smithovou a bouřlivákem Iggym Popem prožil období jejich největšího lesku. Zahrál si s Johnem Calem z Velvet Underground i s Debbie Harryovou a její Blondie, o vlásek mu prý uniklo účinkování s Rolling Stones. Jeho písně zpívali David Bowie, David Byrne i Bono Vox.

„Především Patti pro mě znamenala strašně moc. Byla pro mě něco jako zjevení. Poprvé jsem ji viděl na čtení básní, byl to nářez, byla jako Rimbaud, jako Verlaine. Naprosto mě uchvátila. Ne jako žena nebo básník, ale jako osobnost, jako člověk. Když jsem ji potkal podruhé, prostě jsem se jí zeptal, jestli nepotřebuje basáka ...“, řekl Král o Smithové. Ta v jednom z rozhovorů komplimenty též nešetřila: „Napsal pro mě nemálo skladeb, o kterých se i dnes dá říct, že jsou mistrovské.“

Kytaristou Patti Smith Group se Král stal v roce 1974. Se Smithovou natočil ceněná alba Horses, Radio Ethiopia, Easter a Wave, obsahující i Královy písně Dancing Barefoot, Revenge nebo Citizen Ship. Hitem se pak stala především Dancing Barefoot, kterou později natočila řada dalších interpretů, včetně populárních skupin U2 a Mission. Po rozpadu Patti Smith Group začal Král koncertovat s Iggym Popem (natočili desky Soldier a Party), s Johnem Waitem či skupinou Eastern Bloc.

Do USA se osmnáctiletý pražský rodák Král dostal v roce 1966, kdy následoval rodiče pracující ve službách OSN. Když jeho otec o dva roky později odmítl obsazení země „spřátelenými armádami“, přišla celá rodina o občanství. Král se protloukal různě, myl podlahy, pracoval u benzinového čerpadla, provozoval stánek s palačinkami. Vystudoval také francouzštinu, literaturu a hudbu. Ani v emigraci ale nezapomněl na pražské začátky se skupinou Saze.

Do Československa se Král vrátil na počátku 90. let, kdy uspořádal turné s kapelou Native. Do zdejších hudebních vod se výrazně zapsal jako producent. Jeho muzikantské cítění a vkus pomohly deskám tak odlišných kapel a interpretů, jako byla Lucie (oceněná Deska dvacetiletí Černý kočky, mokrý žáby), Mňága a Žďorp, Walk-Chock-Ice, Triny, Garáž či Aneta Langerová. Porozuměl si také s jazzujícím Jiřím Suchým, produkoval Janka Ledeckého či Mira Žbirku.

V tuzemsku spatřilo světlo světa také Královo vůbec první sólové album - Nostalgia (1995), komorní až introvertní deska, na níž mu přispěli i někdejší parťáci Smithová s Calem. Získal za ni cenu Akademie populární hudby. Následovalo Ohlédnutí/Looking Back (1996), Prohlédnutí/Clear Eyes (1998), Dancing Barefoot (1999), Best of (2001), Photoalbum (2002) či Bang Bang! (2005). Král zkomponoval také hudbu k filmům Cabriolet (2001) a Modré z nebe (1997).

Připomeňte si rozhovor s Ivanem Králem z roku 2014: