Zemřel hudebník Jan Černohorský. Členovi Divadla Spejbla a Hurvínka bylo 46 let

„V neděli nás zastihla zpráva, které ještě stále nemůžeme uvěřit. Náš milý kolega Honza Černohorský přišel tragicky o život. Milý Honzo, od té chvíle jsme myšlenkami s Tebou. Děkujeme Ti za každou společnou chvíli a přejeme Ti, ať Tě na Tvé další cestě provází laskavé světlo. Tvoji kolegové z Divadla Spejbla a Hurvínka,“ píše se ve facebookovém postu.
Jan Černohorský, přáteli zvaný Johny, se narodil 16. května 1980 a podstatnou část svého života spojil s Kladnem. Více než osmnáct let působil jako zvukař a osvětlovač v tamním Divadle Lampion.
Aktivně se také věnoval hudbě – působil v kapele Loužek a svým zpěvem a hrou na kytaru také doprovázel několik vernisáží ve Středočeské vědecké knihovně. Jan „Johny“ Černohorský rovněž stál u zrodu dobrovolnického centra v Kladně a význačné místo v jeho životě měla historická kladenská čtvrť Podprůhon, kde žil se svou rodinou.