Zemřela legenda populární hudby. Producent Perry obnovil kapelu Beatles

Podle informací Perryho přítelkyně Daphny Kastnerové producent zemřel v nemocnici v Los Angeles po zástavě srdce. „Maximálně využil svůj čas. Byl velkorysý, zábavný, milý a dělal svět lepším místem. Svět je bez něj o něco méně sladký. Ale v nebi je o něco sladší,“ uvedla Kastnerová pro Sky News.

Richard Perry, jenž měl v minulosti vztahy s herečkami Jane Fondovou a Elizabeth Taylorovou, byl také v letech 1987 až 1988 ženatý s herečkou Rebeccou Broussardovou.

Mezi největšími hudebními ikonami, které s ním spolupracovaly, byl i legendární zpěvák a producent Rod Stewart. Barbra Streisandová, která s Perrym pracovala na několika projektech, jej ve svých pamětech My Name is Barbra z roku 2023 označila za talentovaného producenta, který uměl najít tu pravou píseň pro správného interpreta.

Perryho kariéra je neodmyslitelně spjata s řadou nezapomenutelných hudebních okamžiků. V roce 1972 se zapsal do historie pop music jako producent kultovní písně Carly Simonové You’re So Vain, kterou sám označil za jednu ze svých nejbližších cest k dokonalosti.

V 70. letech se podílel také na sólovém albu bývalého bubeníka Beatles Ringo Starra, na kterém se objevila skladba I’m the Greatest. Tato píseň se stala výjimečnou nejen díky své kvalitě, ale i tím, že se na ní podíleli dva bývalí členové Beatles – John Lennon a George Harrison. Stalo se tak tři roky po rozpadu kapely, a to díky Perryho iniciativě, která přivedla členy kapely zpět ke společné hudební práci.