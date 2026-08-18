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Zemřel bubeník ZZ Top Frank Beard. Členem slavného tria byl téměř 60 let

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  22:44aktualizováno  23:01

Bubeník skupiny ZZ Top Frank Beard během vystoupení v Bostonu 28. srpna 2016. | foto: ČTK

Ve věku 77 let v úterý zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis.

Beard byl po téměř šest desetiletí neodmyslitelnou součástí zvuku kapely, která proslula hity jako Sharp Dressed Man, Legs nebo Gimme All Your Lovin. Se zakládajícím členem a kytaristou Billym Gibbonsem a baskytaristou Dustym Hillem, kterého po jeho smrti v roce 2021 nahradil Elwood Francis, tvořil jednu z nejvýraznějších sestav amerického rocku.

„Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele a spoluhráče a svět přišel o jednoho z nejpřirozeněji inovativních bubeníků a opravdového syna Texasu,“ uvedl Gibbons. Beardův charakteristický rytmus byl podle něj klíčovou součástí zvuku ZZ Top. Kapela podle něj bude pokračovat v koncertování, jak si Beard přál.

Zemřel vousáč Dusty Hill, baskytarista blues rockové skupiny ZZ Top

ZZ Top vznikli v roce 1969 v texaském Houstonu a postupně se zařadili mezi nejúspěšnější představitele jižanského rocku a blues rocku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a její tvorba šestkrát obsadila první místo amerického žebříčku Mainstream Rock Airplay. Sedm alb kapely se dostalo do první desítky Billboard 200 a ZZ Top získali tři nominace na hudební cenu Grammy.

„Našel jsem lidi, se kterými jsem měl hrát,“ řekl Beard v dokumentu ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas z roku 2019. „Nikdy jsem nechtěl skončit a nikdy jsem nechtěl dostat výpověď.“

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