Zpěvačku bych si nevzal. Skladatel Barták o Bartošové, Patrasové i smrti Hrzána

Jeho tóny jsou vesměs v harmonii, zato život mu vedle až pohádkových úspěchů připravil do cesty také celou řadu drsných nesouladů a tragických událostí. Skladatel Zdeněk Barták napsal hity pro Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Michala Davida a další, také je podepsán pod slavnými hity filmové hudby. Několik let dělal kapelníka herci Jiřímu Hrzánovi či manažera Ivetě Bartošové. Jak on poznal všechny ty tuzemské hvězdy? A jak na něj zapůsobil světový superhvězdný pěvec Andrea Bocelli, který si z 860 skladeb vybral jeho píseň? „Většina lidí, co něco umějí, si nemusí na nic hrát. Jsou skromní a pokorní,“ tvrdí skladatel. Životní jubileum oslaví lednovým koncertem v pražské O2 areně. | foto: Michal Sváček, MAFRA