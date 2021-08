Filmový Emil Zátopek poběží v rytmu hudby Beaty Hlavenkové

Film režiséra Davida Ondříčka Zátopek o fenomenálním běžci a čtyřnásobném olympijském vítězi vstoupí do kin 26. srpna, přičemž světovou premiéru si odbyde o šest dní dříve na karlovarském filmovém festivalu. Doprovázet ho bude soundtrack z pera klavíristky, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové.

Vyjde na krásně vyhlížejícím červeném vinylu s bohatou fotografickou přílohou a bude obsahovat čtrnáct skladeb, které Hlavenková nahrála ve spolupráci se symfonickým tělesem sCore Orchestra. „Při práci na soundtracku jsem se nechala inspirovat tempem běhu Emila Zátopka. Někdo spočítal, že to bylo v průměru 188 kroků za minutu, takže jsem pracovala s rytmem 188 beatů za minutu. Emil a Dana Zátopkovi byli velcí milovníci lidové hudby, znali spoustu písniček, takže jsem do hudby zakomponovala i pár takových motivů,“ říká Hlavenková.

„Práce to byla moc krásná, náročná, o to víc ale vzrušující. Bavilo mě hledat cestu hudebního vyjádření, které tomuto filmu bude slušet. A dostat do světa i zlomek našeho hudebního dědictví, stejně jako nás ve světě reprezentuje Zátopkova osobnost a úspěchy. Těšilo mě pracovat se zvuky, klavírem, sound designem, orchestrem, triem a vše kombinovat. Myslím, že odvaha je společnou nití jednak děje a postav, ale také tvůrců filmu,“ dodává Beata Hlavenková.



Kromě ní a zmíněného orchestru se na soundtracku podíleli trumpetista Oskar Török a basista Rasťo Uhrík. Album bude pokřtěno na koncertě Beaty Hlavenkové a Kapely Snů, který proběhne 21. srpna v Domě ČT na Divadelním náměstí v Karlových Varech.