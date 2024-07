Hrozně ráda si dělám ze všeho legraci a jsem drzá, svěřuje se Zara Larsson

V České republice jste byla už několikrát. Dokázali vás Češi něčím překvapit?

Vždycky se mi tady skvěle vystupuje. Příště bych si přála, abych mohla opravdu zažít více z místa, kde jsem, protože obvykle je to opravdu rychlé přistání a hned zase odlet. Jako třeba dneska – přistála jsem a hned zase míříme zpět na letiště. Takže doufám, že příště si budu moct více užít jídlo, lidi a atmosféru. Máte nějaké tipy na Prahu?

Ano, mám několik oblíbených restaurací. Pokud máte ráda italské jídlo, je tu jedna zvaná Ambiente. Mají několik poboček a různých typů jídla. A pak L’Osteria, ta je také tady v Ostravě, otevřeli novou pobočku.

Takže dobré jídlo?

Určitě dobré jídlo a dobré kavárny. A rozhodně musíte navštívit Náplavku, jak tomu tady říkáme. Je to u řeky, můžete se tam procházet, jsou tam bary a podobně.

To je v Praze?

V Praze. Když je západ slunce, je to prostě nádherné.

Perfektní, protože o Praze slýchám opravdu dobré věci.

Vaše aktuální album Venus vyšlo deset let od vydání debutu 1.

Šílené, co?

Poslouchám vás už osm let, takže je to opravdu svým způsobem šílené. Řekla byste, že jste se během té doby nějak posunula nebo vyvinula? Určitě. Myslím, že se na pódiu cítím mnohem pohodlněji a víc si koncertování užívám. Vždycky jsem na sebe hodně tlačila, protože chci být dobrá performerka, ale teď se mnohem víc bavím. Mám lepší hlas a jsem sebevědomější. Jsem mnohem silněji zapojená do tvůrčího procesu a čím jsem starší, tím větší mám kontrolu nad tím, co vydávám. Nyní vlastním svou hudbu, takže z kreativního pohledu se cítím mnohem více...

Ve vedení?

Ano, ve vedení. Je to skvělý pocit, mít rozhodující slovo, i když jsem vždycky měla kolem sebe báječné lidi, kteří mi naslouchali. Aktuálně jsem téměř v polovině, pokud ne blíž, dokončení dalšího alba. A to bude vážně ohromné. Cítím, že letošek a příští rok budou opravdu skvělé.

Můžete naznačit datum vydání?

Bohužel nemohu.

A bude to úplně jiný žánr nebo jiný styl než Venus?

Bude osobnější. Půjde hodně ze mě – strašně ráda si ze všeho dělám legraci a jsem taky trochu drzá. A tohle všechno jsem do nových písniček vložila.

Jsem nadšená a už se nemůžu dočkat, až je uslyším.

Ano? Tak to je super.

Na albu Venus je píseň You Love Who You Love, která je o toxických vztazích. Hodně lidí něco takového prožilo, ale byla jste vy sama v takové situaci? Vychází skladba z vaší osobní zkušenosti?

Ano. Vím, jaké to je být tou kamarádkou, které to někdo musí říct. A vím taky, jaké to je mít kamarádky, kterým to říkám já. Ta píseň je o tom, jak své kámošce říkám něco jako: „Co to děláš? Vzdej se ho, za nic nestojí. Zasloužíš si někoho lepšího.“ Některými věcmi si člověk v životě prostě musí projít, aby se ze svých chyb poučil.

Chtěla byste něco vzkázat českým fanouškům?

Moc všem děkuji za podporu. Vrátím se velmi brzy, alespoň doufám. Moc ráda k vám zase přijedu a zazpívám vám, už se nemůžu dočkat.