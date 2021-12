Slavík je anketa popularity. Díky ní víme, jak nás lidi mají rádi, říká Zagorová

S čím máte spojené období vánočních svátků?

Vánoce jako takové jsem měla vždycky hrozně ráda, asi nejradši ze všech svátků, které slavíme. Předchází jim takové to napětí, kdy všechno připravujeme a chystáme jak se říká s jazykem na vestě. Pak se to ale rozplyne a nastane pro mě velmi příjemné období. Štědrý večer je za námi a už není třeba se tak nervovat, je to takové vlání. Chvíli jsem hledala to pravé slovo a myslím, že takto bych to mohla charakterizovat. Tak to mám moc ráda.

O svátcích si pouštíme Vivaldiho, koledy, klidně i lehce kýčovité písničky. Samozřejmě se bez muziky neobejdu.