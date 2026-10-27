Co pro vás znamená úspěch v hudbě? Podle čeho poznáte, že se vám daří?
Byla bych pokrytec, kdybych řekla, že prdím na čísla. Když se obvolávali lidé kvůli klipu, prezentovali mě tím, že moje album Vodsrdce mělo dohromady tři sta tisíc poslechů. To zní hezky a někoho to může přimět k tomu, aby si řekl: „Aha, to možná bude dobrý, když už to má takovou vizitku.“ Na jednu stranu mě to extrémně vy*írá, ale v dnešní době ta čísla váhu mají.
Athena Chlebová
Co vás potěší víc než vysoká čísla poslechů?
Když za mnou přijde někdo, koho zasáhla moje písnička, protože se mu spojila s podobnou situací v jeho životě. Nebo si z ní něco vzal a v něčem mu otevřela oči. Naplní mě i konstruktivní kritika, která má hlavu a patu. Že se nad tou písničkou někdo opravdu zamyslel. Myslím si, že nedělám odrhovačky. Dělám věci, ke kterým člověk potřebuje nějaký aparát a schopnost se nad nimi zamyslet. A těší mě, když vidím lidi moje písničky zpívat. Vím, že si je párkrát pustili a něco v nich zanechaly.
Nové album Athentát uzavírá trilogii, kterou tvoří spolu s nahrávkami Lacheeba a Vodsrdce. Věděla jste od začátku, že vzniknou tři propojené desky?
Vzniklo to úplně bez konceptu, organicky. Tak vznikají všechny moje věci. Líbilo se mi, že to jde takhle po sobě, a všechno jsme udělali s podobným kruhem lidí. Říkala jsem si, že když to máme takhle do třetice všeho dobrého, bude to uzavírat celou tuhle velkou kapitolu. Může se zdát, že to mám hodně promyšlený, ale nemám to zase tak promyšlený. Jak si ten život vytváří výhybky, tak já pluju s ním.
Všechny tři nahrávky propojuje postavička Lacheeba. Proč jste se rozhodla vyprávět právě prostřednictvím jejího světa?
Chtěla jsem se hodně vymanit ze svých ponurých metafor a přehoupnout se do víc animovaného světa, abych tam měla volnější ruku. Na základě toho jsme se vrátili k postavičce, kterou jsem si vytvořila jako malá, to je Lacheeba. Vypadá to, že jsme ji vytvořili, ale vlastně jsme se k ní vrátili. Funguje zároveň jako figurka, logo a alter ego.
Jak Lacheeba vznikla?
Někdy v šesti až sedmi letech jsem si říkala, že bych jednoho dne chtěla mít značku oblečení, takže jsem si kreslila různý loga. Vytvořila jsem si tenhle piktogram a vymyslela, že bude vypadat takhle jednoduše. A pak jsme ji s mým kamarádem Honzou Koupilem přetvořili do jistý grafický podoby, takže už to není jenom jedna čárka, ale celý blob.
Co vám to umožnilo říct jinak než předtím?
Seznámila jsem posluchačstvo s novým animovaným světem, kde se můžou řešit barevnější témata. Pořád to bylo metaforický, ale už to vycházelo z věcí, které jsou mi nějakým způsobem blízké, třeba v písničce Opadavé lesy mírného pásu. Je tam pozitivní vibe i s negativními tématy.
Jak se ten svět proměnil na desce Vodsrdce?
Dostali jsme se blíž k srdci Lacheeby. Tam jsem se snažila říkat všechno hodně polopatě a tak, jak to od srdce cítím a jak bych to chtěla podat lidem. Řešila se tam hodně tematika přátelství a girlhoodu, holčičího přátelství. Důležitej je pro mě track Kotek a Mádl, protože symbolizuje moje přátelství s mojí největší kamarádkou, se kterou si říkáme Kotek a Mádl. Je to moje kámoška od gymplu, čili teď máme výročí jedenáct let.
Kam jste se na albu Athentát posunula oproti předchozí tvorbě?
Athentát je další dospělá štace toho, co jsem za ten rok nasbírala za vjemy a zkušenosti. Je o dost depresivnější než předchozí alba, protože jsem se začala potýkat s psychickými poruchami a panickými atakami.
S tím souvisí i postavička na obalu alba, která Lacheebu schramstne?
Ano, to je antipostava Zlácheeba. Symbolizuje právě panický ataky a overstimulaci ze sociálních sítí.
Za zásadní jádro Athentátu označujete Uzlíček strachu. Z čeho ten strach pramenil?
Hodně mi tuhle tematiku otevřelo, když mi začaly panické ataky, což bylo někdy na podzim minulého roku. Začala jsem se bát úplně všeho, hlavně jízdy tramvají. Tam se mi to spouštělo furt, i když tam jsem ataku neměla poprvé. Asi mi to hodně dělaly uzavřený prostory. Jsem extrémní nervák a zároveň dost citlivý člověk. Jak si můžete všimnout, moje ruce jsou oblepený, protože já jsem úplnej retard a furt si něco „ňoupu“. Jmenuje se to dermatilománie.
Jak se to projevuje?
Jsou to jako chronické záděrky, ale po celém těle. Může mě bodnout komár, což se mi děje hodně často. Mám asi chutnou krev. Já si to v ten moment rozškrábu vždycky úplně do krve a potom se mi tam dělají stroupky. Chodím a nervuju se z té nerovnosti na kůži. Je to stejný jako se záděrkou: vznikne nějaká nerovnost a začnu to trhat. Stejně začnu trhat stroupky, takže mám celý rok zase do léta ty starý stroupky. Jsem prostě magor.
Když jste své obavy zpracovávala do písničky, co jste si o nich uvědomila?
Došlo mi, že ten tlak toho, co musíte vykonat, a to, že furt navnímáváte, co dělají ostatní, ve vás vyvolává pocit, že děláte málo. To taky buduje strach z toho, jak bude to, na čem tvoříte, přijímáno, i když to nebude málo. Furt se snažíte bejt dost a někomu něco dokázat, ať už sobě, nebo rodině, tátovi. Všechny tyhle strachy jsem zhmotnila do písničky Uzlíček strachu.
Zmínila jste potřebu něco dokázat rodině a tátovi. Jak důležité pro vás bylo jeho uznání?
Do tý doby, než jsem začala studovat vejšku solidně, tak, jak se má studovat, jsem hodně vnímala, že potřebuju tátovi dokázat, že nejsem lempl líná a že moje studium za něco stojí. A že i když jsem se nějaké roky svého života potácela v nějaké dark komunitě pražského podsvětí, dokázala jsem se z toho vymanit. Hltala jsem jakoukoliv jeho chválu za zkouškový a tak.
Jakou váhu má pro vás jeho názor dnes?
Teď už jsem se s tím začala vyrovnávat po svým. Není pro mě stěžejní, co řekne táta. Udělám si to podle sebe a tu cestu si budu šlapat sama. Když narazím, bude to z nějakého důvodu a někam mě to posune. Tu moudrost stejně nenachytám jinak než tak, že se sama spálím.
Jakou roli hrála hudba u vás doma, když jste vyrůstala?
Chodila jsem deset let na piano. Maminka chodí celý život do sboru a já jsem odmalička chodila na jejich zkoušky. Tatínek zase hraje na varhany a cembalo, takže má blízko k Bachovi.
Chtěla jste být muzikantkou už jako dítě?
Myslela jsem si, že budu herečka. Říkala jsem si, že mi tak zobák narost, že se na to hodím víc než na hudbu. V hudbě jsem si nikdy moc nevěřila. Jako malá jsem viděla lidi, kteří přijdou, kouknou se na noty a zahrají to poslepu. Já jsem si každou notu přepisovala na písmenka, protože jsem se je nikdy nenaučila číst. Je to pro mě jak ručičkové hodiny. I don’t understand, co se tady děje? Je to opravdu azbuka. Pak jsem usoudila, že když se s tím takhle trápím, Hannah Montana ze mě asi nebude.
K psaní textů vás přivedly i deníky. Odkdy si je vedete a co si do nich zapisujete?
Deníček si píšu od patnácti, takže už jsem jich popsala víc. Většinou jsem psala v nějakých strastiplných životních situacích: zlomené srdce, smutná láska, dospívání, ty adolescenční boje sama se sebou. Zaznamenávala jsem si i myšlenky a nějakou poezii z toho, co vidím kolem sebe.
Nacházíte si na podobné psaní čas i dnes?
Musím říct, že mi to hodně chybí. Tehdy jsem měla dost času a mohla si jít někam sednout sama na lavičku a zapisovat si třeba vůně, které cítím z kostela, když kolem něj projdu. Teď jsem v jiné životní etapě a nemám tolik prostoru, abych si sedla a dokázala psát. Chybí mi to, ale snad to zase přijde.
Jak pak ze zápisků vzniká písnička?
Vytyčím si téma a napíšu o něm track. Často ale chodím světem a píšu si podněty a útržky. Potom si uvědomím, že v sobě mají nějakou chronologii a vztahují se k jednomu tématu, a pospojuju je.
Vedle hudby studujete ekologii a na sítích občas sdílíte videa ze záchranné stanice.
Chodím na praxe nebo na výpomoc do záchranné stanice Pavlov na Vysočině. Není to práce, za kterou bych dostávala peníze. Teď jsem tam měla deset dní praxe a vždycky mě to pohladí na duši.
Chtěla byste v záchranné stanici pracovat i po škole?
Zrovna jsem psala e-mail do záchranné stanice hlavního města Prahy, že bych tam chtěla po škole nastoupit. S tím se ale zase váže nějakej boj. Když jsem to řekla svému drahému otci, koukal se na mě, jako bych spadla z višně. Že budu studovat inženýra a pak pracovat jako ošetřovatel v záchranné stanici, jako by to bylo něco míň.
Proč má podle vás táta k takové práci výhrady?
Chápu, že se bojí, že to nebude mít takové finanční ohodnocení jako práce, ve které se uplatní to, co jsem vystudovala, a posune mě to k lepší pracovní pozici i platu. Rodiče nad tím přemýšlejí i takhle prakticky. Já jsem ale v záchranné stanici upřímně šťastná a chci se věnovat i hudbě. Nemyslím si, že bych mohla čerpat inspiraci na ministerstvu životního prostředí nebo na magistrátu, kde bych v kanclu řešila právní spisy a územní plánování související s ochranou životního prostředí.
Koncerty
Zvláštní místo u vás mají holubi. Čím jsou vám tak blízcí?
Je to podobné jako s těma divnolidma v kolektivu, který ráda beru pod svý křídlo. Přijdou mi mega cool, ale lidi jim nedávají tolik příležitostí, protože nezapadají do škatule. S holubama mě spojuje nějaký vyvrhelství, protože se taky cítím jako podivín a vyvrhel. A oni jsou tak cute. Baví mě se o nich učit, studovat je. Dělala jsem o nich bakalářku a teď i diplomku.
Co konkrétně zkoumáte?
Převážně sezonní snůšku. Od dubna chodím každý týden do holubí stanice, kde pomáhám a zároveň dělám výzkum. V jednom holubníku mám označená hnízdečka. Vždycky přijdu, uklidím je a zaznamenávám, co se od minulého týdne změnilo. Třeba že v hnízdečku předtím nic nebylo a teď tam přibyla dvě vajíčka.
Jak s nalezenými vajíčky pracujete?
Vajíčka vezmu a dám tam jedno umělé, takzvaný podkladek. Pozoruju, jak na něj holubi reagují. Jestli je jim to jedno a nakladou přesto další vajíčka, nebo ho třeba odkopnou. Z toho můžeme usuzovat, že ho vnímají jako nějaký hnízdní parazitismus. Normálně bych jim tam měla dát dvě umělá vajíčka, ale v rámci experimentu studuju jejich reakci na změněnou podmínku. Výměna vajíček za podkladky je udržitelná „antikoncepce“, možnost regulace jejich početnosti.
Takže jde o to jejich počet regulovat?
Ano. To, že jsem milovník holubů, neznamená, že chci, aby jich bylo všude miliarda. Chápu, že lidi se*ou, že se*ou na památky a tak. Zároveň, když jich bude moc, nebudou mít co žrát. Chceme proto regulovat jejich početnost nějakým udržitelným způsobem. Bohužel se dnes dělá zplynovávání, což je podle mě úplně katastrofální.
To se děje jak?
Na střechu se dají velké klece a do nich zrní. Holubi tam nalítají, klec se zavře a potom je zplynují. Objednává to nějaká městská část, třeba nedávno Praha 9. To je princip deratizace holubů.
Jak to tedy dělat šetrněji?
Cílem mojí diplomky je ukázat, že si na té planetě nemůžeme dělat, co chceme. Musíme nést nějakou zodpovědnost za svoje činy. Ochočili jsme si kočky, psy i holuby. A to, že nám zrovna holubi nepřijdou roztomilí, neznamená, že je můžeme odvrhnout úplně do háje. Když se o tom bude zvedat povědomí a budou se stavět městský holubníky, snad jednou i magistrát a vedení měst pochopí jejich význam. Holubi se tam budou sdružovat a město bude ušetřeno o nechtěný trus. Budeme jim tam vyměňovat vajíčka, takže se nebudou rodit další holubi, který by se pak potenciálně museli zase plynovat.
Holubi se prolínají i do vaší tvorby.
Důležitý checkpoint v mojí holubí kariéře je inscenace Pražské ptactvo, kterou děláme s divadelním spolkem Setkání a složila jsem pro ni písničku o holubech, takže to bude full package holubí track. Začíná dvouminutovou ambientní promluvou o tom, jak vznikl můj vztah k holubům.