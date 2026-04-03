Češi na mých akcích šílí, Bludfestem jim chci poděkovat, říká zpěvák Yungblud

  10:36
Zpěvák a hudebník Yungblud, vlastním jménem Dominic Richard Harrison, přiveze 27. června do Hradce Králové svůj vlastní festival Bludfest. Česko bude letos jediným místem, kde se bude konat. Jak prozradil v rozhovoru pro hudební televizi Óčko, je to vděk českým fanouškům, které řadí ke svým nejoblíbenějším.

„Jste země, která pořád miluje rockovou hudbu. Jinde ve světě má navrch spíš pop a hip hop, ale v Česku stále frčí rock’n’roll. Na mých koncertech fakt šílíte, miluju to,“ pochvaluje si Yungblud rozjeté české publikum a vysvětluje tím také, proč se rozhodl letošní Bludfest uspořádat právě u nás.

Britský zpěvák Yungblud dorazil do Prahy. (17. října 2025)
Yungblud na cenách Grammy (1. února 2026, Los Angeles).
„Před dvěma lety jsem vystupoval na Rock for People, byl to můj vůbec první velký festival, kde jsem byl jako headliner. A od té doby říkám svému managementu: ‚Zařiďte, abych mohl koncertovat v Česku.‘ Už dřív jste mě podporovali, hrály se u vás moje písničky v rádiu a podobně, takže Bludfest je způsob, jak vám všem v Česku poděkovat,“ dodává zpěvák.

Yungblud na Óčku

Rozhovor s Yungbludem odvysílá Óčko o Velikonocích společně s výběrem jeho videoklipů. Vysílací časy jsou následující:

pátek 16:30

sobota 13:00

neděle 19:30

Součástí bude i soutěž o dva vstupy na Bludfest – stačí se vyfotit s obrazovkou Óčka během sledování rozhovoru a poslat na soutez@ocko.tv

Kromě samotného Yungbluda na festivalu vystoupí kapely Primal Scream, Biffy Clyro a také česká zpěvačka Pam Rabbit, která začínala tím, že na TikToku zveřejňovala videa, jak zpívá právě Yungbludovy skladby.

„Všechny účinkující vybírám já osobně, pro mě je to další potvrzení toho, co chci v hudebním světě dělat. Třeba vzkázat, že z fanouška, který zpívá písničky svého oblíbence na TikToku, se za pár let může stát někdo, kdo se společně se svým idolem postaví na jedno pódium. Tohle přesně se mi stalo s Ozzym,“ říká Yungblud a jmenuje oblíbence, kteří jsou do jisté míry zodpovědní za to, kým je a co dělá.

„Kromě Ozzyho, což byl můj hrdina od tří let, to byli David Bowie, Freddie Mercury a Mick Jagger. Dali mi naději, sebevědomí, identitu a způsob, jak se umělecky vyjádřit. A jestli já sám můžu být někým takovým pro další lidi, byla by to pro mě ta největší pocta, na kterou bych ve svém životě mohl pomyslet,“ svěřuje se jedna z největších současných hudebních hvězd.

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky a praktické informace

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026.

9. dubna 2026  15:11

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými...

9. dubna 2026  12:41

Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

Márdi (Michal Mareda) s kapelou Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem...

Festival Hrady CZ vstupuje do své třetí dekády nabitým hudebním i doprovodným programem. Novinkou bude oproti minulým letům změna jedné z lokací, kdy se akce poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou....

9. dubna 2026  11:50

Česká filharmonie oslaví Beethovena, přivítá i hvězdu moderní hudby

Britský dirigent a skladatel Thomas Ad&#232;s bude rezidenčním umělcem sezony...

Velká díla ruské klasiky, 200. výročí úmrtí Beethovena či rezidence britského skladatele a dirigenta Thomase Adèse. To a mnoho dalšího nabídne 131. sezona České filharmonie, která bude zároveň...

9. dubna 2026  11:30

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

9. dubna 2026  9:46,  aktualizováno  10:25

Bojí se svět nadržených žen? Sklenka vína touhu opravdu nevyřeší, říká režisérka

Premium
Aisling Chin-Yee v Rozhovorech Moniky Zavřelové na festivalu Jeden svět (2026)

„Nemůžu o tom přece mluvit s doktorem. To je osobní,“ opakuje režisérka Aisling Chin-Yee větu, kterou během práce na dokumentu Sex, pilulky a moc slyšela mnohokrát. Ve speciálním vydání Rozhovorů...

9. dubna 2026

Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra...

Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská...

8. dubna 2026  15:34

Baskové si chtějí k výročí půjčit Picassovu Guerniku. Maloměšťáctví, zní z Madridu

Obraz Guernica od Pabla Picassa. (27. července 2012)

Ve Španělsku se rozhořel nový politický spor, v jehož jádru stojí nečekaný předmět. Do střetu se totiž dostali představitelé autonomní baskické vlády se zástupci té španělské kvůli slavnému obrazu...

8. dubna 2026  15:04

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

KVÍZ: Slavila by šedesátku. Co si pamatujete o životě Ivety Bartošové?

Iveta Bartošová

Jen den po Lucii Bílé měla šedesátiny oslavit i Iveta Bartošová. Životní příběh oblíbené zpěvačky ale skončil už před dvanácti lety. Připomeňte si kariéru i život hvězdy 80. a 90. let v našem kvízu.

vydáno 8. dubna 2026

Neznámý Jestřáb. Foglar píše o děvčatech i humorné novely o nešikovi na táboře

Historie Svorné sedmy, Jaroslav Foglar

Jaroslav Foglar, jak ho čtenáři příliš neznají. Další knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara, která je v prodeji v trafikách, nabídne autora jako autora humoristického románu, ale i novely na...

8. dubna 2026  12:41

