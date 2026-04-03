„Jste země, která pořád miluje rockovou hudbu. Jinde ve světě má navrch spíš pop a hip hop, ale v Česku stále frčí rock’n’roll. Na mých koncertech fakt šílíte, miluju to,“ pochvaluje si Yungblud rozjeté české publikum a vysvětluje tím také, proč se rozhodl letošní Bludfest uspořádat právě u nás.
„Před dvěma lety jsem vystupoval na Rock for People, byl to můj vůbec první velký festival, kde jsem byl jako headliner. A od té doby říkám svému managementu: ‚Zařiďte, abych mohl koncertovat v Česku.‘ Už dřív jste mě podporovali, hrály se u vás moje písničky v rádiu a podobně, takže Bludfest je způsob, jak vám všem v Česku poděkovat,“ dodává zpěvák.
Kromě samotného Yungbluda na festivalu vystoupí kapely Primal Scream, Biffy Clyro a také česká zpěvačka Pam Rabbit, která začínala tím, že na TikToku zveřejňovala videa, jak zpívá právě Yungbludovy skladby.
„Všechny účinkující vybírám já osobně, pro mě je to další potvrzení toho, co chci v hudebním světě dělat. Třeba vzkázat, že z fanouška, který zpívá písničky svého oblíbence na TikToku, se za pár let může stát někdo, kdo se společně se svým idolem postaví na jedno pódium. Tohle přesně se mi stalo s Ozzym,“ říká Yungblud a jmenuje oblíbence, kteří jsou do jisté míry zodpovědní za to, kým je a co dělá.
„Kromě Ozzyho, což byl můj hrdina od tří let, to byli David Bowie, Freddie Mercury a Mick Jagger. Dali mi naději, sebevědomí, identitu a způsob, jak se umělecky vyjádřit. A jestli já sám můžu být někým takovým pro další lidi, byla by to pro mě ta největší pocta, na kterou bych ve svém životě mohl pomyslet,“ svěřuje se jedna z největších současných hudebních hvězd.