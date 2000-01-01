náhledy
Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu panovala temná a drsná atmosféra v ostrém kontrastu s hudbou o nutné toleranci, kterou osmadvacetiletý zpěvák věnuje zejména LGBT komunitě. Podívejte se na dechberoucí snímky z Yungbludova koncertu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Yunglud, vlastním jménem Dominic Richard Harrison se hudbě věnuje prakticky už od dvou let, kdy se naučil hrát na kytaru. V deseti letech už začal skládat své vlastní písničky. V současné tvorbě kombinuje rap a alternativní rock s prvky punku.
Zpěvák velkou část svých písní věnuje tématům týkajících se psychického zdraví a sexuální svobody. I přes svůj drsný zevnějšek se tak věnuje velmi citlivým a ožehavým problémům.
Yungblud o mnohých svých písních říká, že mají pomoct lidem s psychickými problémy. Část výnosu ze svých singlů proto věnuje charitám zabývajícím se mentálním zdravím.
Sám hudebník přitom v minulosti bojoval s různými psychickými obtížemi. Z toho důvodu tvrdí, že mu není cizí takováto témata ve své tvorbě otevírat a otevřeně se jim věnovat.
I na pátečním koncertě s temnými kulisami a v netradičních kostýmech Yungblud otevřeně vyzýval lidi, aby k sobě byli ohleduplní, pomáhali si vzájemně i sami sobě a šli příkladem.
V návaznosti na svou hudbu se zpěvák otevřeně baví i o své sexualitě. Sám se považuje za pansexuála. Ty lze charakterizovat jako osoby, co touží po lidech bez ohledu na jejich pohlaví.
Pansexuálové často nosí jak mužské, tak i ženské oblečení. Nejinak je to i u Yungbluda, který občas veřejně nosí dámské sukně, rtěnku a lakuje si nehty. Vysvětluje to tak, že jako pansexuál dává najevo jak svou mužskou, tak i ženskou stránku.
„Jsem pan-muž – jsem ta pitomá pánvička... Pansexuál. Protože díky této nálepce můžu být tím, kým skutečně jsem. Přesně tohle mi dává tu největší volnost. Víte, co tím chci říct? Mám pocit, že už se teď ve své sexualitě díky tomu konečně necítím být tak nejistý,“ prohlásil hudebník v rozhovoru pro časopis Attitude.
Veřejně Yungblud přiznal hned několik milostných vztahů zejména se ženami. Tvořil pár například se zpěvačkou Halsey, od roku 2020 do letošního května chodil s kmotřenkou zpěvačky Cher, zpěvačkou a módní návrhářkou Jesse Jo Starkovou.
V řadách generace Z má Yungblud velkou část věrných fanoušků. Ti se sami titulují jako Black hearts club (Klub černých srdcí). Jako symbol používají dvě černá srdce, přičemž jedno je zlomené a druhé plné.
Yungblud ještě před svým koncertem v Praze vydal v létě videoklip k písni Zombie, ve kterém si zahrála herečka Florence Pughová. Jedná se o třetí singl z nového alba Yungbluda s názvem Idols.
Hudebník se při koncertech neostýchá používat i nástroje, které nejsou pro rock či punk úplně běžné. Právě klasická černá kytara ho v jeho kariéře doprovází od samého začátku.
V šestnácti letech se zpěvák přestěhoval z rodného Doncasteru do Londýna, kde se snažil zapojit do tamní hudební sféry. V osmnácti letech vydal svou první desku s názvem Yungblud.
Kvůli poměrně divokému sexuálnímu životu se mladý hudebník dopustil i několika skandálů. Proslavil se například tím, že po koncertech pořádal nezřízená postelová dobrodružství. Nyní ale svou vlastní minulost hájí a tvrdí, že dříve nebyl spokojený se svým tělem, a proto si zvyšoval těmito divokými večírky sebevědomí.
